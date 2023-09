Zangrillo presidente Genoa: “Non scambierei Retegui con Osimhen, peccato che sia finito il gemellaggio”

Alla vigilia del match con il Napoli il presidente del Genoa Zangrillo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Scambiare Retegui con Osimhen? No,mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come Osimhen. E questa sarebbe una grande cosa anche per la nostra Nazionale.

Gemellaggio finito? Non so di chi sia la colpa, sono due città di mare, popolari, simili e in cui il tifo recita una parte importante nella vita di tutti i giorni.

È un peccato non tornare a essere amici: gli ultras hanno le loro regole, se c’è bisogno di me per far tornare le cose come prima, io ci sono. Il calcio deve essere una festa, un gioco, utile a farci dimenticare le cose brutte”.

