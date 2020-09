Zaniolo infortunato, si teme la rottura del crociato: domani la risonanza

Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, è uscito infortunato nel primo tempo della partita vinta dall’Italia contro l’Olanda.

Grande apprensione per le condizioni di Nicolò Zaniolo, infortunatosi stasera nel match giocato dall’Italia contro l’Olanda. Per il giocatore della Roma non arrivano sensazioni positive: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com c’è grande preoccupazione e si teme per un nuova rottura del legamento crociato, stavolta al ginocchio sinistro (quello operato a gennaio da Mariani era il destro). La prima diagnosi eventualmente verrà trattata dopo la risonanza a cui si sottoporrà Zaniolo nelle prossime ore.

Piccola nota a margine, Zaniolo è stato visto salire con le sue gambe, senza stampelle o tutori, sull’autobus della Nazionale.

