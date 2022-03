Zanoli, l’ex allenatore: “È pronto per giocare a Bergamo, è un calciatore duttile che può stare in Serie A”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Bagatti, ex allenatore di Alessandro Zanoli al Legnago e attuale tecnico dell’Atheltic Carpi.

“Ho avuto il piacere di allenarlo. È pronto, l’ho visto sin dalla prima partita. Con un suo gol, il Legnago raccolse la sua prima vittoria della storia in Serie C. È un ragazzo maturo, uno che è pronto anche dal punto di vista fisico. Sono contento della sua crescita. Ha un potenziale anche mentale importante, può giocare in Serie A. In Lega Pro ha imparato a sviluppare il dettaglio della concentrazione e dell’applicazione. Per me è prontissimo a giocare dal 1’ una gara difficile di Serie A, come quella tra Atalanta e Napoli. Baby-Zanoli? Un ragazzo del 2000 non può essere considerato baby. All’estero un 2000 è un giocatore quasi formato, un uomo nel pieno del proprio potenziale. E poi è uno duttile. Può fare il quinto, il quarto o il terzo di difesa. Ci sta che abbia giocato così poco, Spalletti lo vede tutti i giorni e sa valutarlo. Per quello che ho visto io è un calciatore che ci può stare in Serie A, anche se nella rosa del Napoli ci sono giocatori più pronti di lui chiaramente”.

