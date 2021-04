Zanotti: “Festa a casa di McKennie? Vi dico tutto”.

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raphael Zanotti, giornalista de La Stampa:

“E’ accaduto che probabilmente qualcuno dei vicini di casa ha visto che la villa di McKennie sulla collina di Torino si stava svolgendo una festa ed è partita la segnalazione. La macchina dei carabinieri è arrivata alla festa e c’è stata qualche difficoltà ad aprire, anche per questioni di carattere linguistico. Dopo un po’ di discussioni i carabinieri sono riusciti a farsi aprire e hanno trovato una festa normalissima, ma fuori dalle norme anti-covid. C’erano una ventina di persone tra cui McKennie Arthur e Dybala.

Calciatori poco controllati? È un problema che hanno tutti. Gestire una situazione di questo tipo è difficile. Per quanto personaggi famosi, sono comunque ragazzi poco più che ventenni. Non dovrebbero fare questa cosa e succede a poche ore dal derby. Non è una cosa furba da fare. Il problema è che personaggi pubblici di questo tipo dovrebbero dare il buon esempio ed evitare situazioni di questo tipo.

Possibili conseguenze? Sicuramente verranno sanzionati. Non so se ci saranno provvedimenti da parte della società, anche se ancora non lo sappiamo. La sanzione per ragazzi che hanno questi stipendi può sembrare bassa. Questi ragazzi hanno una pressione mediatica incredibile, leggere il proprio nome sui giornali per queste situazioni non fa piacere e questa è sicuramente una sanzione ulteriore nei loro confronti”.

Comments

comments