Zazzaroni: “Al posto di De Laurentiis direi di sì

In merito alla vicenda di calciomercato tra il Napoli e Cristiano Ronaldo, il direttore del “Il Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni dice la sua.

Ci sono allenatori che hanno ricevuto la chiamata direttamente dal giocatore, il quale ha collezionato una serie record di due di picche. Il protagonista – insieme a Messi – degli ultimi vent’anni del calcio, primatista indiscusso di gol e vincitore di titoli nazionali, internazionali e Champions, accusato di eccesso di individualismo, narcisismo e arroganza si è dunque ridotto a una sorta di questua, pur se milionaria.

L’ultima spiaggia battuta da Mendes è Napoli. C’è chi giudica tristissimo l’epilogo della carriera del portoghese, io trovo che non ci sia nulla di triste.

Ci sarebbero invece da fare considerazioni più serie e utili sulle spese che il calcio si permette, spacciandole per investimenti.

Attraverso Ronaldo (anche in quel caso fu Mendes a offrirlo) la Juve tentò l’upgrade internazionale, che solo in parte ha ottenuto: le mancate vittorie in Europa e la pandemia hanno infatti trasformato il supercolpo in un superflop più finanziario che tecnico.

Ora, se mi chiedeste se al posto di De Laurentiis e alle condizioni del Napoli favorirei lo scambio, risponderei sì. Subito. Quanto pensate che possa durare Osimhen in azzurro? So che questi audaci accenti finiranno fra voi in caloroso dibattito. Spero anche di tono elevato. C’è di sicuro chi dirà ispirato da Orazio hic et nunc, ovvero “famolo adesso, qui”; e chi, ricordando

il Sessantotto, obietterà che il “tutto

e subito” produsse rovine e imbecilli. Uno spunto di meditazione? Just Do it fu in origine il grido liberatorio di tal Gary Gilmore, un duplice omicida sta- tunitense condannato alla pena di morte nel ‘77, che nel momento dell’esecuzione disse ai boia «Facciamo alla svelta». Ma è anche lo slogan di un’azienda di articoli sportivi che

con tre parole ha fatto miliardi. Adattamento napoletano: “Fa semp chello ca’ te dice ‘a capa”. Aurelio…

