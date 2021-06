Zazzaroni: “Contro il Belgio serve maggiore fisicità.”

Durante Radio Punto Nuovo Ivan Zazzaroni ha parlato in merito alla partita dispotata dall’Italia contro l’Austria e dell’eliminazione a sorpresa della Francia.

Il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show parlando nello specifiico della prestazione di Insigne e Di Lorenzo, queste le sue parole: “Di Lorenzo e Insigne? Con l’Austria erano spaventati, mi è sembrato di rivedere lo stesso copione di Napoli-Verona. Quando arrivano le partite importanti, entrambi mi sembrano impauriti. Contro il Belgio serve maggiore fisicità, la Nazionale schierata contro l’Austria era troppo leggera fisicamente ed è stata salvata dal VAR in due occasioni”

Parlando della partita in vista contro il Belgio ha detto: “Prospettive per l’Italia? Percorsi vantaggiosi non esistono per nessuno, finora è un Europeo caratterizzato da enormi sorprese, dovute probabilmente anche al gran numero di partite giocate dal post-lockdown. Il Belgio non è invincibile, in difesa non mi convince e senza De Bruyne perdetantissimo”

Zazzaroni ha poi concluso parlando dell’eliminazione a sorpresa della Francia contro la Svizzera: “L’eliminazione della Francia è clamorosa, consideravo i transalpini i grandi favoriti per la vittoria dell’Europeo. Le scelte di Deschamps Sono state assurde, su tutte quella di schierare Rabiot terzino sinistro.”

Comments

comments