Zazzaroni: “Non riusciamo più a capire le intenzioni di Malagò, i retroscena dello scontro con Gravina”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha detto la sua riguardo il momento del calcio italiano raccontando anche dei retroscena su un possibile scontro tra Malagò e Gravina.

“Usti abbiamo un problema: non riusciamo più a capire le mosse e le intenzioni di Giovanni Malagò, presidente del Coni e membro a titolo individuale del Cio. Dal tutto contro uno, lui è passato dall’uno (anzi due) contro tutti. Ora Malagò è indicato come il principale ostacolo di Gabriele Gravina nella partita per la ripresa e la conclusione del campionato di Serie A. Quello che sfugge ai più è il motivo che lo spinge a intralciare il lavoro del governatore del calcio italiano; calcio che con 400 milioni l’anno tiene in vita le altre discipline. Ecco le ipotesi che si incrociano e talvolta accavallano:

Ha raggiunto un’intesa con il ministro dello Sport Spadafora, del quale è diventato il prezioso consulente. Non sopporta l’autonomia del calcio, punta al commissariamento della FIGC che peraltro sotto Gravina sta facendo risultati e fatturato. Risponde alle ripetute richieste dei sei presidenti e di un dirigente della Serie A che per evitare fallimenti, retrocessioni e altre uscite, oppure per ambizioni supereuropee, si oppongono con tutte le forze alla ripartenza. Una follia: se dovessero ricominciare gli altri campionati il valore patrimoniale dei nostri club e degli asset si polverizzerebbe. Per un paio di club lo scopo è la desertificazione della Serie A, l’impoverimento del ceto medio-basso per tentare la carta della SuperLega. Viste le recenti incresciose esternazioni di uomini delle Istituzioni, giustificabili solo con le obiettive difficoltà del momento e il rischio di essere depoltronizzati, in amicizia è portati a pensare che c’è chi può fare certe sparate ma non il presidente del Coni, abitualmente forte e sicuro nel dire quanto nel fare.

Conosco molto bene Malagò, per questo ciò che sto sentendo mi sorprende: sa molte cose della Serie A. Sa quanto sia diverso dagli altri sport e quanto sia determinante, unico e irrinunciabile in termini di sostegno economico dello sport italiano. Prima la Salute e poi lo Sport ma se entrambe potessero camminare insieme ne gioveremmo tutti.

