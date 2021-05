Zazzaroni: “Spalletti? Non escluderei Sarri e Allegri per la panchina del Napoli”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso di Arena Maradona.

“Su Spalletti non ho notizie particolari, ma so che è rientrato nel giro di telefonate fatte dal presidente Aurelio De Laurentiis, quando ha chiamato diversi allenatori. Per il Napoli non escluderei le piste Sarri e Allegri. Se De Laurentiis e Giuntoli inoltrassero una proposta seria a Sarri, il tecnico toscano ci penserebbe con attenzione. De Zerbi è vicino alla Shakhtar. Non ha ancora dato il suo sì definitivo, ma la sua idea è ripercorrere le orme di Ranieri con tante esperienze all’estero

Gattuso? Non credo che Rino resti sulla panchina del Napoli, sia lui che il presidente hanno deciso di separarsi a fine stagione. Penso che il Napoli abbia tutte le carte in regola per centrare la Champions. Mi piacerebbe che ad accompagnare l’Inter nell’Europa delle big fossero Napoli, Milan e Lazio.

Gli infortuni hanno condizionato il campionato del Napoli. Non parlerei però di rimpianti scudetto, perché in difesa il Napoli deve registrare qualcosa. Non si tratta del numero dei gol subìti, ma la tipologia e soprattutto le partite in cui gli azzurri hanno incassato reti evitabili. Mourinho? Nella Capitale non si parla d’altro, l’abbiamo chiamato ciclone Mou. Adesso però la Roma gli dovrà mettere a disposizione una squadra molto competitiva”.

