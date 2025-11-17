Zazzaroni:”Vi dico io qual è il problema del Napoli e pure la soluzione”.

Ivan Zazzaroni ha le idee molto chiare sulla situazione che stanno vivendo Conte e il Napoli e ne ha parlato in maniera inequivocabile ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

“Io trovo intollerabile quanto sentito e letto nei confronti di Conte.

Le invenzioni che abbiamo dovuto sorbirci, le cazzate che abbiamo letto.

Conte sicuramente sarà antipatico a molti e ha una comunicazione forte.

Curioso, dopo 17 anni che allena scopriamo adesso che Conte è questo, uno che ha una comunicazioni molto muscolare, fatta anche di metafore forti.

Conte pretende il massimo da tutti perché lui dà il massimo.

Sicuramente è usurante e lo dice la sua storia. Solo alla Juventus è stato tre anni, in tutti gli altri club è stato uno o due anni.

Il problema del Napoli non è Conte: Conte è la soluzione.

Il problema vero riguarda gli infortuni perché ci sono tanti calciatori rotti.

Lo stillicidio di infortuni che ha colpito il Napoli è incredibile.

Ora danno la colpa alla preparazione, che è la stessa dell’anno scorso e che ha portato a vincere lo Scudetto: davvero pensate che quattro partite in più abbiano causato tutti gli infortuni?”.

