Zeman: “Atalanta? Mie parole fraintese. Non chiedo scusa”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Zdenek Zeman ha ribattuto alle accuse mossegli dall’Atalanta dopo le sue dichiarazioni.

“Le mie parole sono state completamente equivocate. Non ho attaccato gli orobici, tutto il contrario. Ho notizie importanti sugli allenamenti dell’Atalanta, mi è stato detto che i nerazzurri lavorano anche quando gli altri riposano”. Un plauso, quindi, non una critica, quello espresso dall’allenatore boemo ex Foggia e Roma: “Io ho difeso la Dea: ho detto che pur avendo vissuto la situazione drammatica del Coronavirus la squadra è riuscita a presentarsi in ottima forma per la ripresa della Serie A. Non devo chiedere scusa a nessuno perché ho solo parlato bene dei bergamaschi”.

Comments

comments