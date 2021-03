Zeman: “Italiano mi assomiglia, non ha paura di proporre il suo gioco”

Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Roma e Pescara, ha rilasciato un’intervista ai colleghi del Corriere dello Sport.

Il boemo ha espresso un parere su alcuni tecnici nostrani, tra cui Vincenzo Italiano, attualmente allo Spezia ma accostato alla panchina del Napoli per la prossima stagione: “Quello che più mi convince, ma da anni, è Gasperini: ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio in cui in tanti passano la palla all’indietro, manco fossimo nel rugby, l’Atalanta fa altre cose e anche assai belle. Mi piace molto anche Italiano, è uno che non si accontenta e devo dire che penso un po’ mi assomigli. Vuole salvarsi attraverso il gioco: lo propone e non lo subisce. E non ha paura”.

