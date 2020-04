Zeman: “Non ci sono le condizioni per ripartire. Scudetto da non assegnare”

Zdenek Zeman, ex allenatore, tra le altre di Napoli e Roma, si è detto pessimista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, circa la ripresa del campionato.

“Sono pessimista su una possibile ripartenza. Credo che questo virus abbia fatto danni e ne farà ancora. La cosa più importante è la salute. Assegnazione Scudetto? Si possono fare tante ipotesi, ma per me non c’è niente da assegnare a nessuno.

Insigne? Arriverà un altro agente che si occuperà di lui, Lorenzo è un napoletano che tiene tanto alla maglia azzurra, ma dipende dalle condizioni che gli proporrà la società. Immobile è un altro napoletano, la gente che nasce a Napoli è ovvio che ci tiene di più. A Roma sta facendo bene, gli auguro di continuare così”

