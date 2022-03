Zeman: “Scudetto lotta a tre ma sembra che nessuno lo vuole vincere”

L’ex allenatore del Napoli Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Insigne al Toronto? Purtroppo oggi il calcio si basa più sulle decisioni economiche che sul piacere e sull’appartenenza: Lorenzo è napoletano, ha sempre sognato di giocare nello stadio di Napoli e l’ha fatto per tanti anni. Però stavolta il discorso economico ha prevalso. Dispiace per lui e per il Napoli.

Scudetto? Sembra che nessuno voglia vincerlo. Quasi tutte si sono fermate, ogni tanto pareggiano o vincono al 94’. Resta una lotta a tre.

Le possibilità per il Napoli ci sono. Spero che il Napoli giochi partita dopo partita, come sta facendo, con concentrazione e voglia di vincere. Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di

maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra.

Indice di liquidità? Servono misure più stringenti in tutte le categorie, anche in Serie C. È il momento di porre

freno alle spese che portano solo indebitamento.

Esclusione dei russi dallo sport? Giusto, , rappresentano un Paese che fa la guerra, anche se dispiace per gli atleti”.

