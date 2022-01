Zerbin, l’agente: “Deve tornare nella sua squadra madre”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Valcareggi, agente del giocatore di proprietà del Napoli in prestito al Frosinone, Alessio Zerbin.

Queste le sue parole sul giovane di proprietà del Napoli ed in prestito al Frosinone:

“Zerbin ha lo stesso ruolo e fa gli stessi gol di Insigne. Diverso fare gol in B ed in A, ma è predisposto a fare il ruolo di Insigne. Il suo curriculum è perfetto per rientrare nel Napoli. Deve tornare nella sua squadra madre. Cercherà di imitarlo il più possibile, il campo è sincero.

La possibilità gli va data. Zerbin è una statua fisicamente. Da dieci anni fa il professionista, nessun prestito in A: deve avere la sua chance al Napoli. Spalletti è un fenomeno con i giovani. È l’esame della vita e sono sicuro che lo supererà.“

