Zidane possibile addio al Real Madrid: “A volte bisogna lasciare per il bene di tutti”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Athletic Bilbao Zinedine Zidane ha aperto a un possibile addio al Real Madrid.

“Ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del Real.

Futuro? Mancano due partite e non so cosa succederà. Può accadere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via per il bene di tutti.

Non so cosa succederà fra due o tre anni e per questo mi godo ogni momento in questo club”.

