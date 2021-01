Zidane rischia l’esonero: Real Madrid eliminato da una squadra di Serie C

Zinedine Zidane rischia di non arrivare alla gara di Champions contro l’Atalanta dopo la sconfitta in Coppa di Spagna contro l’Alcoyano.

Real Madrid eliminato la settimana scorsa in semifinale di Supercoppa di Spagna. Real Madrid eliminato due sere fa ai sedicesimi di Coppa di Spagna. Due delusioni cocenti subite dai tifosi dei blancos e quella subita in Coppa potrebbe essere fatale per la panchina di Zinedine Zidane.

Il Real Madrid infatti è stato precocemente eliminato dalla competizione per mano dell’Alcoyano, squadra di III Serie (corrispondente alla Serie C italiana). Una sconfitta inaspettata ed un risultato che potrebbe costare il posto a Zidane con il Real Madrid che il 24 febbraio, a Bergamo, dovrà affrontare l’Atalanta negli ottavi di finale di Champions (ritorno a Madrid il 16 marzo).

