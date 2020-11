Zidane: “Un vero idolo per tutti”. Conte: “Diego poesia del calcio”

Nel post-partita di Inter-Real Madrid sono intervenuti Zidane e Conte, i due allenatori, che hanno detto la loro su Maradona.

Di seguito i loro interventi ai microfoni di Sky:

Zidane: “La morte di Diego è una notizia triste, dispiace per lui, la famiglia. Commentare questa notizia è difficile, triste per tutto il mondo, va al di là del calcio. Ricordo Diego nell’86’, avevo quattordici, il mio idolo era un altro, ma lui era un idolo vero per tutti. Uno spettacolo vederlo giocare.”

Conte: “Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera del calcio nella storia calcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto anche il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Onestamente faccio fatica a credere che non ci sia più, era giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono molto addolorato per la sua scomparsa.”

Comments

comments