Zielinski a KKN: “Dobbiamo seguire Spalletti per toglierci delle soddisfazioni. Mese di febbraio importante e bello”

Piotr Zielinski è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di com’è andata in stagione al Napoli fino ad ora e di quello che deve venire.

Una lunga intervista quella di Zielinski alla radio ufficiale del club, che potete leggere di seguito.

Il messaggio di Boniek, le parole di Nainggolan ed il mese di gennaio

“Il messaggio di Boniek? Ha detto che sono un ragazzo fantastico ed un giocatore forte e che sono il suo preferito. A marzo ci sono partite importanti da vincere e si spera di andare in Qatar. Parole di Nainggolan su Spalletti? Spero che la mia miglior stagione è ancora davanti, per come sta andando ora sono contento. Spalletti ci dà una mano ed è un maestro, dobbiamo seguirlo perché possiamo toglierci delle soddisfazioni.

Bilancio positivo di gennaio? Sì, sono d’accordo. Come dico sempre, in squadra ci sono tanti giocatori forti; tanti mancavano ma dietro di loro ci sono altrettanti giocatori forti. Se Spalletti ci ha detto guai se pensate all’Inter? Ovvio, dobbiamo pensare alle partite che sono più vicine. Dobbiamo concentrarci al 100% sulla partita di domenica.

Se il Napoli è cresciuto dalla sfida contro il Venezia di andata? Sì, siamo una grande squadra e ci diamo sempre una mano. Questa è la verità, dobbiamo sperare di toglierci belle soddisfazioni in questa stagione perché siamo in grado di farlo.”

Zielinski sul ritorno in campo dopo la quarantena, sul mese di febbraio e sulla partita contro il Venezia

“La società mi ha detto che viaggio fare e preferisco fare il viaggio in treno. Quella partita è andata bene, dopo qualche giorno di stop; abbiamo vinto una bella partita. Se ho tirato fuori anche la cazzimma? Non credo solo quest’anno, ma anche negli anni precedenti; più di questo non posso. Ho già dimostrato e devo continuare per la mia strada.

Mese importante per il campionato ed Europa League? Sì, molto importante e molto bello. Ci sono tanti scontri diretti belli da giocare. Noi faremo di tutto per vincere quante più partite possibili in questo mese ed accontentare i tifosi e noi stessi. Noi siamo un ottimo gruppo, dobbiamo crederci e ci sono tanti punti da conquistare; faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quello dei tifosi napoletani.

Che difficoltà può avere la partita contro il Venezia? Noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita. Non si può sottovalutare il Venezia, noi dobbiamo essere preparati e pronti per una partita difficile e dobbiamo fare il massimo per vincere la partita. Con Koulibaly e Anguissa saremo al completo, sappiamo che giocatori sono e che importanza hanno; dalla prossima ci saranno ma per ora dobbiamo fare l’in bocca al lupo a Kalidou per la finale di Coppa d’Africa.

Messaggio ai tifosi? Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, i migliori in Italia, per vincere la partita contro l’Inter ma c’è prima il Venezia.”

