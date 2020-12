Zielinski a Sky: “Ci è mancata la giusta cattiveria per segnare il gol decisivo”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la gara di Europa League giocata sul campo dell’AZ Alkmaar.

“Abbiamo creato numerose occasioni ma potevamo fare di più. Le palle gol dovevano essere concretizzate meglio. Peccato per il pareggio, volevamo a tutti i costi la vittoria, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Le mie condizioni? Piano piano mi sto riprendendo, ed ora sono in buone condizioni. Magari stasera non ho giocato al meglio, ma contro la Roma mi sono sentito bene. Fisicamente sto bene, cerco di migliorare partita dopo partita. Cercherò sempre di aiutare i miei compagni per far vincere la nostra squadra.

Il mio ruolo? Io cerco di dare sempre il massimo ovunque. La mezzala è la posizione in cui ho giocato di più e mi trovo meglio. Ma posso giocare anche da numero 10 o in un centrocampo a due. Sono nato mezzala sinistra, ma ovunque il mister scelga di schierarmi darò sempre il 100%.

Oggi è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Abbiamo creato 3-4 situazioni interessanti e dovevamo buttarla dentro. Questo è il nostro punto debole, da questo punto di vista dobbiamo migliorare perché ci è capitato altre volte anche in passato”.

Comments

comments