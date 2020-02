Zielinski a Sky: “Potevamo vincere, al ritorno ce la giochiamo”

Il calciatore del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky ed ha analizzato il pareggio col Barcellona.



“Potevamo vincere e fare di più, ma è stata fatta una buonissima partita. A Barcellona possiamo giocarcela, dovremo fare la nostra partita. Non abbiamo mai fatto tirare in porta il Barcellona, peccato per il gol subito. Sono comunque dei campioni, non puoi lasciar nulla. Non è ancora finita, al ritorno dovremo rischiare qualcosa in più. Abbiamo una grande squadra e possiaimo far bene”.

Comments

comments