Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro il Crotone.

“Sicuramente siamo venuti qui per dare continuità ai nostri risultati. Daremo tutto per vincere, contro una buona squadra come il Crotone, che può metterci in difficoltà. Tanti cambi? Abbiamo una rosa ampia e tanti giocatori forti e il mister vuole dare a tutti l’opportunità di mettersi in mostra”.

Comments

comments