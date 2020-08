Calciomercato.it riporta le ultime in merito al rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli, annunciando che gli ultimi problemi sono risolti.

Problemi risolti con l’agente che è arrivato in città. In particolare, si trattava di risolvere le ultime formalità che mancavano per il rinnovo; secondo il portale ora è andato tutto per il meglio e l’annuncio del rinnovo dovrebbe arrivare a breve.

Comments

comments