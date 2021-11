Zielinski a DAZN: “Sconfitta immeritata, dobbiamo ripartire dal buono di questa partita”

Ai microfoni di DAZN c’è stato l’intervento di Piotr Zielinski dopo la fine della sfida contro l’Inter, alla ripresa del campionato.

Queste le parole di Zielinski a DAZN:

“E’ stata una sconfitta immeritata, meritavamo di pareggiare. Il mio è stato un bel gol, ma non è servito. E’ stato un vero peccato soprattutto per il colpo di testa di Mario Rui nel recupero. Siamo stati bravi a non scoraggiarci dopo il 3-1 e sarebbe stato giusto il pari.

Sono soddisfatto della prestazione, sto bene e posso dare una mano alla squadra. Oggi siamo stati all’altezza del match e dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo dimostrato stasera.“

