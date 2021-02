Zielinski: “E’ difficile spiegare, il centrocampo deve fare di più. Passeremo il turno a Napoli”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Granada.

“E’ difficile spiegare. Sapevamo che il Granada è una squadra tosta che pressa e gioca bene. E’ mancata qualcosina. Potevamo evitare quei due gol, dobbiamo evitare quegli errori che ci condizionano le partite. Mancano nove giocatori, sono tanti, tutti importanti per noi. Abbiamo altri giocatori di qualità, possiamo e dobbiamo fare meglio.

Non è che usciamo in campo e vogliamo perdere o pareggiare. Diamo tutto, in questo periodo manca qualcosa sotto la porta perché creiamo. Anche io ho avuto le mie occasioni, dovevamo fare meglio perché la gara poteva finire in altro modo. E’ un aspetto su cui dobbiamo migliorare.

In centrocampo abbiamo tanti giocatori di qualità, non siamo solo noi tre. Ovviamente vogliono giocare anche loro. Ma dobbiamo dare di più, abbiamo tanta qualità ma dobbiamo dare di più a centrocampo. Manca qualcosa dal nostro reparto, possiamo fare gol, creare occasioni per i nostri compagni, dobbiamo dare di più.

La responsabilità è la nostra, noi scendiamo in campo e dobbiamo dare di più. Guardando la nostra squadra abbiamo tanti giocatori di qualità e in queste partite devono venire fuori. Se facevamo un gol la situazione era diversa, ma a Napoli sono sicuro che possiamo fare bene e passeremo il turno”.

