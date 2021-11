Zielinski in conferenza: “Sto tornando ai miei livelli. Teniamo all’Europa League, vogliamo arrivare lontano”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.

“Ho avuto poche opportunità di affrontare squadre polacche. Sono contento ma spero che domani saremo noi a vincere.”

“Il gol di Salerno è stato molto importante per me e per la squadra. Ho avuto qualche problema fisico ma ora è passato e sto tornando a giocare ai miei livelli.”

“Il Legia è un ottima squadra, non so perchè stanno andando male in campionato. Spero che riusciranno a tornare a giocare al loro livello, ma dalla prossima partita.”

“L’ambiente domani sarà caldissimo, la tifoseria è di alto livello. Europa League? Ci teniamo tantissimo. Abbiamo una rosa ampia e vogliamo giocarcela fino alla fine.”

“Vorrei segnare di più. I miei gol e assist aggiungeranno punti e saranno importanti.”

“Secondo me giocheranno diversamente dall’andata. Saranno più offensivi ma per noi non cambia tanto, siamo preparati bene per questa partita e dobbiamo vincerla.”

“Bello per me giocare contro una squadra polacca. Ho lo stesso atteggiamento di sempre.”

