Piotr Zielinski ha terminato am mezzanotte la quarantena domiciliare e questa mattina ha raggiunto la stazione ferroviaria di Afragola per raggiungere la squadra a Bologna.

Il centrocampista polacco è stato avvistato alla stazione di Afragola pronto a raggiungere in treno Bologna per mettersi a disposizione di mister Spalletti in vista della gara di questo pomeriggio al Dall’Ara.

