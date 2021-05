Piotr Zielinski sarà un punto fermo del Napoli anche nella prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

“Piotr Zielinski è uno degli incedibili, ha una clausola di 100 milioni di euro ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 milioni. Sarebbe comunque una discreta plusvalenza, considerato che è stato pagato appena 15 milioni. Ma Aurelio De Laurentiis non prenderà nemmeno in considerazione le eventuali richieste che potrebbero giungere in sede”.

Comments

comments