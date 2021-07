Zielinski: “Mi sento pronto a guidare la squadra”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha incontrato i tifosi insieme a Luciano Spalletti e Matteo Politano. Le sue dichiarazioni.

Il calciatore azzurro rispondendo alla prima domanda dei tifosi ha detto:

“L’importanza dell’aspetto mentale? Sicuramente è importante per fare una grande stagione e ci stiamo preparando proprio per questo. Mi sento pronto a guidare la squadra e a regalare a noi e a voi il sogno, farò tutto il possibile per vincere e raggiungere quell’obiettivo.”

Il Piotr parlando della scorsa stagione ha detto:

“L’exploit della scorsa stagione? Io avevo Hamsik e per me è stato un onore giocare con lui e ho imparato tanto. Ho comunque margini di miglioramento e devo fare più gol e più assist per aiutare la squadra. Ruolo a centrocampo? Gioco bene in tutti i ruoli, non ho difficoltà e sarà il mister a decidere dove giocherò.”

Zielinski sui tifosi: “Abbiamo sentito la vostra mancanza allo stadio e spero che tornerete in questa stagione.”

Il giocatore del Napoli ha poi terminato il giro di domande parlando dei suo compagni di Nazionale:

“Quali giocatori della Polonia vedo bene nel Napoli? Ci sono tanti giocatori forti in nazionale ma non è da me dire chi ci può stare nel Napoli.”

Comments

comments