Zielinski nel post gara:”Abbiamo dimostrato a tratti di giocare alla pari con una delle squadre più forti in Europa”

“Si poteva fare qualcosa in più in certe situazioni e portare a casa un risultato positivo. Oggi ho preso una botta, vedremo domani come mi sentirò. Abbiamo dimostrato a tratti, secondo me, di giocare alla pari con una delle squadre più forti in Europa, ora pensiamo all’Inter in programma domenica, vogliamo fare una bella partita e vincere davanti al nostro pubblico al Maradona. Fisicamente stiamo bene, in crescendo. Il mister ci sta chiedendo di tornare a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, cercare di recuperare la palla più alta possibile, così evitiamo corse lunghe e recuperiamo energie. La qualificazione rimandata alla gara con il Braga? Si, lo faremo davanti al nostro pubblico ma ci penseremo dopo l’Inter. Meret? ci ha salvato più di una volta stasera. In occasione del gol il campo scivoloso, la palla si è alzata”.

