Zielinski: “Pagata la distrazione dell’andata, c’è amarezza. Ora testa solo al campionato”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita contro il Granada.

“Dopo il primo gol dovevamo aggredire di più, essere più cattivi e avremmo fatto sicuramente gol perché eravamo superiori ai nostri avversari. Poi abbiamo preso gol che ci ha complicato tutto. Abbiamo avuto anche altre occasioni, potevamo vincere anche di due, tre gol. Potevamo passare il turno.

C’è amarezza. Per tutti, società, giocatori, tifosi, siamo dispiaciuti. Prima della partenza con il pullman erano in tanti a sostenerci. Purtroppo non siamo riusciti a passare il turno. Ora ci dobbiamo concentrare in campionato per prendere una posizione e ritornare alla grande in Europa.

Bisogna vincere. E’ rimasto solo il campionato adesso. Speriamo che i giocatori che abbiamo fuori, che sono importanti, tornino perché siamo in emergenza. Domenica c’è una partita importante con il Benevento, dobbiamo fare tre punti e spingere fino in fondo.

Non so perché a Granada non abbiamo giocato così. E’ difficile da spiegare. Abbiamo preso due gol uno in contropiede e uno su calcio d’angolo. Dovevamo stare più concentrati, abbiamo sbagliato il primo tempo ma il secondo tempo abbiamo creato qualcosa. Poi c’era la gara di ritorno, potevamo fare meglio anche qui, non è bastato quello che abbiamo fatto e purtroppo siamo usciti.

Bisogna tornare a vincere, certo, sarà il nostro obbiettivo: vincere il più possibile per avere la migliore posizione a fine stagione. Daremo tutti per la società, per i nostri tifosi che se lo meritano. Anche per Gattuso, ovvio, e per noi giocatori. Siamo tutti insieme e daremo tutto fino a fine campionato”.

Comments

comments