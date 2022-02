Zielinski, parla Viviani che era nello staff del Napoli: “Gli auguro di essere il nuovo Marek”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fabio Viviani, allenatore con un passato anche nello staff del Napoli.

Viviani ha parlato anche di Zielinski. A seguire il suo intervento:

“Zamparini mangiallenatori o tipo passionale? Le cose andavano di pari passo. Aveva grande cuore ed era generoso con tutti, la passione lo portava addirittura a non assistere la partita, si allontanava dallo stadio. Venezia-Napoli? Credo che il Napoli non abbia dimenticato come si stia al primo posto.

Il Napoli ha una rosa competitiva, l’Inter ha qualcosa in più ma la rosa del Napoli al completo fa ben sperare da qui alla fine del campionato. Osimhen ha caratteristiche ibride, può attaccare la profondità ma pure fare il riferimento, caratteristica unica nella rosa del Napoli ma in generale nel campionato. Si può sempre contare su Mertens ma lui è mancato ed è un valore aggiunto.

L’Inter è sicuramente favorita e sta meritando i favori del pronostico ma quest’anno il campionato sarà più equilibrato. Il Napoli ha qualcosa da dire in modo importante se ci sarà fortuna nella gestione della rosa, lo stesso Milan potrebbe. La Juventus ha fatto un mercato sorprendente che nessuno si aspettava, con grande qualità. Sarà un bel campionato.

Quale giocatore del mio Napoli giocherebbe in questo? Impossibile dimenticare Hamsik, lui ha fatto la storia del Napoli. Auguro da sempre a Zielinski di essere il nuovo Marek. Ero indeciso tra lui e Lavezzi nella scelta.“

Comments

comments