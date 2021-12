Tramite il profilo Twitter ufficiale, la SSC Napoli ha fatto sapere che Piotr Zielinski ha segnato il suo quinto gol in quindici presenze in questo campionato.

Di seguito il post:

📊 Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una singola stagione in Serie A.

Avanti così Zielo 🤹‍♂️

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MWFafKyhRB

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2021

