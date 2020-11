La redazione di Sky Sport ha voluto aggiornare la situazione in merito alla situazione di Piotr Zielinski, rientrato da poco dopo il Covid.

A quanto pare il centrocampista polacco ha sofferto di più la positività rispetto ad Elmas. Per questo, a Zielinski, ci vorrà più tempo per ritornare in forma e dovrà giocare qualche gara in più per tornare ai livelli di Napoli-Genoa.

