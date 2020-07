Zielinski: “Spero che l’annuncio del rinnovo arrivi presto, Gattuso è uno tosto”

Il calciatore del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Quella con il Milan è una partita di due squadre forti. Il Milan ha dimostrato che è un’ottima squadra contro la Juve, erano sotto di 2-0 e hanno vinto 4-2 quindi sicuramente sarà una partita molto difficile però bella da giocare. Se facciamo quello step mentale secondo me possiamo veramente guardare in alto e toglierci tante soddisfazioni in futuro.

“Sì, spero di sì perché già ora stiamo diventando una squadra veramente forte e una partita così contro il Barcellona sarà veramente bella da giocare. C’è ancora molto tempo per preparare questa partita”.

“Sarri, Ancelotti e Gattuso? Tutti e tre sono dei grandi. Gattuso ha un carisma molto forte. E’ arrivato nel nostro spogliatoio e subito si sentiva come lo abbiamo visto quando era giocatore. E’ uno bello tosto. Era un grande. Parliamo spesso e mi dà consigli di mettermi bene tra le linee, di guardare avanti, di cercare i compagni, di tirare anche in porta”.

“Gattuso è stato molto importante. E’ da tanto tempo che stiamo trattando il rinnovo e spero che nei prossimi giorni arriverà l’annuncio. Di queste cose si preoccupa il mio allenatore. Io sto benissimo qui e voglio continuare qui”.

“Sì, penso di sì e spero che sia così perché abbiamo una rosa molto forte e poi bisogna vedere quali giocatori rimangono. Alcuni vanno via ma sicuramente ne verranno altri con tanta qualità e saremo forti”.

