Zielinski, vacanza rovinata: i ladri gli svaligiano la casa di Varcaturo

Brutta disavventura per Piotr Zielinski. Mentre il centrocampista del Napoli è in vacanza in Sardegna, alcuni ladri si sono introdotti nella sua dimora napoletana, a Varcaturo, nei pressi di via Ripuaria.

Come riportato da Teleclubitalia, i malviventi sarebbero entrati in azione stamattina, mettendo a soqquadro l’intera abitazione al fine di portare via ogni oggetto di valore. Non è ancora stata stimata la refurtiva, ma secondo l’emittente i balordi avrebbero portato via anche l’auto del polacco. Le indagini del carabinieri sono in corso.

