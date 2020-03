Zielinski vicino al rinnovo: accordo fino al 2025 con clausola monstre e ingaggio top

Piotr Zielinski è ormai vicino a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli, in scadenza nel 2021. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Rinnovo fino al 2025 e clausola che si avvicinerà ai 100 milioni. Questa la notizia diffusa dal Corriere dello Sport oggi in edicola su Piotr Zielinski, che ha trovato ormai l’accordo per rinnovare un accordo attualmente in scadenza nel giugno 2021.

Secondo quanto scrive il quotidiano, che spiega come nel nuovo accordo sarà previsto un adeguamento del contratto con ingaggio a salire: all’inizio 2,8 a stagione fino ad arrivare con vari bonus fino a 3,5 mln.La clausola sarà prossima ai cento milioni di euro.

