Se è vero come dice la #Gazzetta che a casa #McKennie c’erano altri giocatori juventini, il “contatto con estranei” ha riguardato anche loro: quindi la #Juventus ha il dovere di escluderli dal derby così come deciso per McKennie e #Arthur (infortunati) e #Dybala (convalescente). pic.twitter.com/uK7NH1gaSy

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 2, 2021