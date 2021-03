Ziliani: “Casi Lazio e Juventus: possibili penalizzazioni che renderebbero thrilling il finale di campionato”

Paolo Ziliani, noto giornalista, ha commentato su Twitter le vicende che vedono protagoniste, rispettivamente, Lazio e Juventus.

“Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso tamponi–Lazio a processo domani e il caso Suarez–Paratici. Per il primo si parla di 6 punti di penalità chiesti per la Lazio. Per il secondo, responsabilità diretta e oggettiva della Juventus. Staremo a vedere”.

Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi–#Lazio a processo domani e il caso #Suarez–#Paratici. Per il primo si parla di 6 punti di penalità chiesti per la Lazio.Per il secondo, responsabilità diretta e oggettiva della #Juventus, staremo a vedere pic.twitter.com/ZWr1mLVbOF — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 25, 2021

Comments

comments