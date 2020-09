Ziliani: “Cosa combina Preziosi con Juventus e Inter sul mercato?”

Sul proprio profilo Twitter il giornalista, Paolo Ziliani, alimenta i dubbi sui rapporti di mercato che il Genoa di Preziosi ha con Juventus ed Inter.

Ma Preziosi che vende Sturaro a 10,6 e lo ricompra a 18, prende Radu a 8 e lo rivende a 12 per reimbarcare Perin, prende Favilli in prestito a 5 e lo riscatta a 7, compra Pinamonti a 18,5 e piange perchè Marotta non lo riprende a 20, di grazia che cavolo combina con Juve e Inter? pic.twitter.com/Sokru6TvjY

