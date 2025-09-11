Ziliani: I conti della Italiane controllati dalla UEFA. Napoli ok Roma e Juventus ko.

Il giornalista Paolo Ziliani ha rilanciato sul proprio account X in esclusiva sull’analisi dei conti delle italiane fatta dalla UEFA

ESCLUSIVO: ecco le cifre dei bilanci dei nostri club all’esame UEFA. Napoli, Milan e Atalanta promosse, Inter in recupero, Roma e Juventus bocciate e a grave rischio di nuove e pesanti sanzioni

In attesa di conoscere l’esito dei bilanci chiusi al 30 giugno 2025, la Roma accusa 183 milioni di perdite accumulate negli ultimi due anni, la Juventus addirittura 322.

Poichè la perdita massima consentita è 60 milioni in tre anni, e poichè anche il prossimo esercizio avrà il segno meno, i due club rischiano il blocco delle prossime sessioni di mercato o addirittura la squalifica dalle coppe (Madama è recidiva)

https://x.com/zziliani/status/1966039960324063710?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ

Comments

comments