Ziliani: “Perché la UEFA annulla Romania-Norvegia e la FIGC non lo ha fatto con Juve-Napoli?”

Sul proprio profilo Twitter Paolo Ziliani si interroga sui diversi atteggiamenti assunti da UEFA e FIGC su casi analoghi quali Romania-Norvegia e Juventus-Napoli.

DOMANDE

– Perchè l’UEFA ha annullato #RomaniaNorvegia e la #FIGC non ha annullato #JuventusNapoli?

– Perchè i giocatori del #Napoli che “dovevano” andare a Torino erano stati esclusi per prudenza dalla chiamata in azzurro post #JuveNapoli?

– Perchè ci facciamo sempre riconoscere? pic.twitter.com/ykfxS1Pyqm

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 15, 2020