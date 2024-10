Ziliani risponde a Calvarese sul paragone Conceiçao-Kvara.

Ziliani risponde ad un post su X di Calvarese che aveva paragonato Conceiçao a Kvara.

“Pensare che Amazon Prime, colosso mondiale, si metta in ridicolo ad ogni partita di Champions che trasmette

ospitando i commenti di un ex arbitro che non espelleva Ronaldo per un calcio in faccia a un portiere

e che decideva le sorti di un’intera stagione decretando il rigore più farsesco e grottesco della storia del calcio mondiale come quello per lo sgambetto che Cuadrado aveva fatto a Perisic, e non subìto, nel famigerato Juventus-Inter 3-2, sembra impossibile.

Tutta l’Italia ogni volta ride, come a queste righe che definire demenziali, per chi conosce il calcio e il regolamento, è un eufemismo.

https://x.com/zziliani/status/1842952789061734646?s=46&t=ZANwi1Guvpe9c9VPHOArgQ

