Ziliani sulle parole di Gattuso: “Non è il massimo dire quelle cose”

Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire "Un'altra squadra oggi avrebbe potuto prendere 4-5 gol" non è il massimo, in una semifinale di ritorno partita dallo 0-0. "E poi ha cominciato a piovere", disse un giorno Mazzarri. E fu la fine.

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 10, 2021