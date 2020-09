Zinchenko la chiave del Manchester City per arrivare a Koulibaly?

Secondo quanto riportato dagli inglesi di The Sun l’esterno sinistro difensivo Zinchenko potrebbe agevolare la trattativa tra il Napoli e il Manchester City per il trasferimento in Inghilterra di Koulibaly.

Il Napoli ha fatto sapere che non intende svendere il proprio gioiello ed ha già rifiutato un’offerta del City di 53 milioni di sterline, lontana dai 70 milioni di sterline che intende incassare De Laurentiis.

Per abbassare le pretese del club azzurro il City potrebbe inserire nella trattativa il 24enne esterno sinistro ucraino Zinchenko già in passato accostato al Napoli dalle voci di calciomercato.

