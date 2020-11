Zoff: “Gattuso dice le cose in faccia. Juve-Napoli? Il calcio si renda conto dell’emergenza”

Dino Zoff, campione d’Europa e del Mondo ed ex CT della Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Favorita? Per me resta l’Inter. Antonio Conte deve inserire e far rendere meglio i nuovi acquisti, ma la squadra è già solida. Serve migliorare gli equilibri difensivi. Per me saranno i nerazzurri a contendere il titolo.

Mi piace molto il Napoli. Per come gioca, per la giusta misura trovata nelle due fasi. Considerando che non puoi comprare tutto sul mercato, faccio i complimenti a Rino Gattuso perché ha il coraggio di dire le cose in faccia, prerogativa non semplice in questo mondo. E non era manco semplice sistemare le cose a Napoli dopo quello che era successo. Bravo lui. Ora ha plasmato una squadra che può dire la sua.

Juve-Napoli a tavolino? Avrei preferito vederla giocata in campo. Ma non entro nel merito di una questione giuridica che non conosco. Siamo in una emergenza planetaria e il calcio se ne deve rendere conto. A volte si può rinunciare a qualcosa, penso all’amichevole Italia-Estonia, ma anche ai calendari più in generale. E poi servono regole chiare e da applicare. Purtroppo nel malcostume italiano non è sempre così. Ma non mi stancherò mai di ripetere che bisogna rispettare le regole”.

L’intervista completa sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

