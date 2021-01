Zoff: “I trofei danno gioia, pesano e nessuno vuole uscire dal campo sconfitto”

L’ex portiere di Napoli e Juventus Dino Zoff ha parlato della sfida di Supercoppa in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“I trofei danno gioia, pesano e nessuno vuole uscire dal campo sconfitto.

Finale nell’incertezza dopo il 6-0 del Napoli sulla Fiorentina e come la Juventus è uscita da San Siro.

Juventus-Napoli ha sempre il suo fascino, siamo al cospetto di un livello altissimo.

Juventus alla fine di un ciclo? Non penso e non direi. La Juventus è abituata alle pressioni e a sopportare questo carico di stress.

Il Napoli? Ha consistenza e calciatori di talento. Insigne mi piace un sacco, è importante per il Napoli e per la Nazionale. Può diventare determinante ma è un’investitura che devono dare Gattuso e Mancini.

Credo che Gattuso non si fidi della Juventus e ignora il particolare di domenica sera.

Gara secca? C’è un equilibrio e non è il caso di sbilanciarsi in pronostici. La Supercoppa è in gioco.

Lo scudetto non può dirsi assegnato indirizzato, se lo giocheranno in tante e tra queste ci sono anche Juventus e Napoli”.

