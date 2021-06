Zoff: “Italia? Inutile fare nomi, il valore aggiunto è il gruppo.”

Dino Zoff, ex allenatore della Nazionale e bandiera di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio.



A seguire le sue parole:

“La Nazionale Italiana fa davvero bene già da un paio d’anni, quindi non mi stupisce il cammino che sta facendo in questo Europeo. Sicuramente può arrivare tra le prime 4. La forza di questa squadra è il gruppo, è ben messa in tutti i reparti. Il fatto di fare tanti gol e di non subirne lascia capire quanto sia solida.

Il merito di Mancini è stato quello di amalgamare questo gruppo, lo si nota anche durante le sostituzioni, dove i compagni sono felici di far posto a gli altri. Non è indispensabile avere un gruppo coeso di amici, io personalmente ho vinto anche con squadre dove non c’era un bel rapporto tra compagni. Inutile fare nomi: il quid in più di questa Nazionale è il gruppo.

Donnarumma? Ognuno fa i propri affari, si vede che per lui era arrivato il momento di lasciare il Milan per andare al PSG, dove sicuramente guadagnerà di più. Comunque giocava già in un grande club che, quest’anno, giocherà anche la Champions. La differenza l’ha fatta sicuramente lo stipendio, ma è sbagliato dire che il calcio moderno sia comandato dal danaro: è sempre stato così.

Commisso-Gattuso? Non conosco come sono andate le cose, ma sembra strano che quest’avventura sia finita così velocemente. Sicuramente era un matrimonio difficile già in partenza, visto che Rino si è quasi sempre dimesso dai suoi club, e Commisso ha fatto tre esoneri in un anno. Due caratteri particolari, era prevedibile che non sarebbe durata tanto.

Spalletti? È un uomo di esperienza che ha allenato già in piazze particolarmente calde e difficili come Napoli: pertanto penso possa fare davvero bene all’ombra del Vesuvio.”

