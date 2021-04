Zoff: “Juve-Napoli decisiva per i bianconeri. A fine stagione basta dualismo Meret-Ospina”

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juve ed ex ct della Nazionale, ha parlato su Radio CRC della partita di questa sera.

“La partita di stasera è decisiva soprattutto per la Juventus, il Napoli sta meglio dal punto di vista psicologico, anche se non mi è piaciuta la prestazione degli azzurri in occasione del successo contro il Crotone. Pirlo sta avendo delle difficoltà, ma la Juventus saprà che cosa fare. Non so se stanno pensando a un cambio in corsa o no. D’altra parte c’è da fidarsi della dirigenza che ha vinto gli ultimi 9 scudetti di fila.

Nonostante le critiche Gattuso sta guidando il Napoli in linea con i programmi. Il Napoli è in buone mani. Sia Meret sia Ospina sono due ottimi portieri. Il futuro è di Meret, per questo dico che il dualismo non può durare anche nella prossima stagione. Insigne sta dando tanto all’Italia di Mancini ma per provare a vincere l’Europeo ci sarà bisogno anche dell’apporto degli altri”.

