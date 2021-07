Zoff: “L’Italia si è guadagnata la fiducia di tutti, ha la forza per trionfare a Wembley”

Dino Zoff è l’unico calciatore italiano ad aver vinto sia gli Europei (1968) che il Mondiale (1982). L’ex portiere anche di Napoli e Juventus ai microfoni dei media ha parlato della finalissima Italia-Inghilterra.

“I numeri non mentono l’Italia ha fatto delle cose egregie. Questa nazionale ricorda la mia.

Una vittoria sarebbe importante per il Paese, come fu quella del 1982. Il successo di Madrid riaccese l’Italia, riportò sorrisi, mi auguro davvero che possa valere lo stesso per la Nazionale di Mancini.

Domenica a Londra l’Italia ha la possibilità di fare un grande regalo agli italiani. Ce lo meriteremmo, tutti quanti, dopo l’anno e mezzo che abbiamo vissuto.

Le possibilità di vincere ci sono, l’Italia si è guadagnata la fiducia di tutti, ha la forza per trionfare a Wembley e rompere finalmente la maledizione azzurra negli Europei. Sono abbastanza fiducioso, nonostante si giochi fuori casa.

Mancini? Diverso da Bearzot ma è riuscito a creare una squadra che sa fare tutto: vincere e soffrire.

Sarri alla Lazio? E’ un allenatore di esperienza, è stato in Inghilterra e a Napoli, in una piazza così importante serve. Poi bisognerà vedere cosa si riesce a formare come squadra, si vedrà. Sarri può fare bene”.

