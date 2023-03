Zoff: “Nonostante la sconfitta la mentalità e gli obiettivi non cambiano, il Napoli resta una squadra incredibile. Questo Napoli non può non piacere“

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha parlato l’ex giocatore Dino Zoff.

“Il Napoli mi sembra una grande squadra. La mentalità e gli obiettivi non cambiano, nonostante la sconfitta il Napoli resta una squadra incredibile e quel risultato non pregiudica la corsa scudetto. Diciamoci la verità: venerdì sera ci sarebbe stato benissimo anche un pari (…) Contro la Lazio sono andati in difficoltà solo perché Sarri aveva preparato molto bene la partita in fase difensiva e poi hanno trovato il gol con una conclusione da fuori. Fino a ora tutti hanno fatto benissimo. D’altra parte per fare quei risultati non basta uno solo giocatore: tutti hanno dimostrato di essere più che all’altezza della situazione. Luciano è un grande, ha dato una grande scossa a tutti e immagino sia il primo a sapere che una battuta d’arresto ci può star. Il vantaggio che hanno accumulato è importante e consente di non prendere mai paura. Poi anche in Champions la squadra ha sempre fatto bene. Non è mica facile giocare e vincere così contro squadre importanti a livello interazionale. Questo Napoli non può non piacere.

La Nazionale torna a Napoli? Napoli è una grande piazza e il pubblico napoletano farà di tutto per spingere anche questa Nazionale. È sempre la piazza giusta per far giocare l’Italia”.

